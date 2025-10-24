Cosa altro ci ruba l’overtourism a Firenze

Firenze è diventata, da tempo, un laboratorio dell’attenzione. Nel raggio di trecento metri – dal Battistero agli Uffizi – la densità visiva e sonora è tale da trasformare ogni passeggiata in un esercizio di sopravvivenza percettiva. Si rallenta, si devia, si cerca spazio per respirare. Non è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it