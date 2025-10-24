Corteo pro Palestina a Roma tensioni con la polizia | idranti per disperdere i manifestanti diretti alla Festa del Cinema

Xml2.corriere.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Questura ha vietato qualsiasi spostamento in corteo: l’autorizzazione per la manifestazione è soltanto per un presidio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

corteo pro palestina a roma tensioni con la polizia idranti per disperdere i manifestanti diretti alla festa del cinema

© Xml2.corriere.it - Corteo pro Palestina a Roma, tensioni con la polizia: idranti per disperdere i manifestanti diretti alla Festa del Cinema

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

corteo pro palestina romaCorteo pro Palestina a Roma, la polizia blocca i manifestanti che volevano raggiungere l'Auditorium: traffico in tilt - La Questura di Roma ha ordinato lo scioglimento del presidio Pro Pal a Roma prima del tentativo di partire in corteo. Secondo msn.com

corteo pro palestina romaCorteo pro Palestina a Roma, idranti in azione per disperdere i manifestanti - Il presidio di manifestanti voleva raggiunge l'Auditorium Parco della Musica di Roma dove è in corso la Festa del Cinema ... Da video.corriere.it

corteo pro palestina romaTensioni al presidio pro Pal, i manifestanti tentano di far partire il corteo: idranti in azione - in statico dalle 18 alle 22 in piazza Verdi, ma gli organizzatori hanno tentato di muoversi in corteo ... Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Corteo Pro Palestina Roma