Corsolini canestri nel Dna Ricky il mago dei referti | Li abbiamo digitalizzati per dare loro nuova vita

Figlio e nipote d’arte. Si può dire che sia cresciuto con un pallone da basket, prima nel passeggino, poi nello zainetto per andare a scuola. I canestri fanno parte della sua vita e, oggi, ne ha fatto una professione. Lui si chiama Riccardo Corsolini, è nato a Fano, il 17 dicembre 1993. Il papà si chiama Luca – giornalista –, la mamma Francesca, i nonni Gianni (leggenda a Cantù, dopo aver iniziato a Bologna) e Santi (Puglisi), che a Pesaro con la Scavolini e a Bologna con la Fortitudo ha contribuito a scrivere pagine di storia. Ricky ha frequentato le Longhena, poi le Guinizelli e infine il Righi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

