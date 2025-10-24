Corsico panchine rosa | Fate prevenzione

Panchine rosa per sensibilizzare sul tema della prevenzione al tumore al seno. Il sindaco Stefano Martino Ventura, e la Giunta hanno voluto lasciare un simbolo alla città, dipingendo di rosa le nuove panchine tra via Fratelli di Dio e via della Resistenza. "Chi passa di qui, potrà ricordare che fare prevenzione può salvare la vita", ha espresso la Giunta, evidenziando che "prendersi cura di noi è un’azione quotidiana, non solo in occasione delle iniziative dell’ottobre rosa per la sensibilizzazione ai tumori femminili". Mentre le panchine venivano dipinte, tante persone si sono fermate incuriosite: "Alcune donne ci hanno detto che grazie a questa iniziativa si sono ricordate di prenotare gli esami di screening – racconta il sindaco Ventura –, mentre gli uomini ci hanno riferito che avrebbero consigliato alle proprie mogli, figlie, amiche di fare prevenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

