Corsa Castelnovo Monti trionfa ai nazionali Csi
Dalle Alpi. alle piramidi, noi ci accontentiamo di dire dalle terre del Po all’alta montagna reggiana. Due società di atletica leggera, che spesso vengono definite di confine, “abitano” a quasi 100 chilometri una dall’altra: una è l’Atletica Castelnovo Monti di Nino Teggi e Maria Azzolini, l’altra è l’Atletica Guastalla e Reggiolo del presidente Gianpaolo Vincenzi, di Luca Bertoli ed Emanuela Panini. Così lontane, ma così vicine nella passione comune dell’atletica. La prima ha vinto il campionato nazionale di corsa su strada Csi disputato a Lonigo. Con 28 punti di vantaggio sulla seconda, i giovani castelnovesi hanno dominato il campionato italiano a squadre, sbaragliando la concorrenza di 53 società e classificandosi al nono posto (su 78 team) nella classifica generale che conteggia i giovani più gli assoluti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Domenica 5 ottobre si rinnova l' appuntamento con "Una Corsa per Mariarosa”?. Camminata/corsa non competitiva di 3 – 5 e 8 Km e corsa Semi-competitiva di 8 Km intorno all’abitato di Castelnuovo di Garfagnana a cura del Gruppo Podistico Alpi Apuane. I - facebook.com Vai su Facebook
Atletica Castelnovo ne’ Monti campione nazionale Csi a Lonigo - L’Atletica Castelnovo ne’ Monti si è classificata al primo posto nella classifica di società giovanili al Campionato nazionale di corsa strada CSI a ... Scrive redacon.it