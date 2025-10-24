Dalle Alpi. alle piramidi, noi ci accontentiamo di dire dalle terre del Po all’alta montagna reggiana. Due società di atletica leggera, che spesso vengono definite di confine, “abitano” a quasi 100 chilometri una dall’altra: una è l’Atletica Castelnovo Monti di Nino Teggi e Maria Azzolini, l’altra è l’Atletica Guastalla e Reggiolo del presidente Gianpaolo Vincenzi, di Luca Bertoli ed Emanuela Panini. Così lontane, ma così vicine nella passione comune dell’atletica. La prima ha vinto il campionato nazionale di corsa su strada Csi disputato a Lonigo. Con 28 punti di vantaggio sulla seconda, i giovani castelnovesi hanno dominato il campionato italiano a squadre, sbaragliando la concorrenza di 53 società e classificandosi al nono posto (su 78 team) nella classifica generale che conteggia i giovani più gli assoluti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corsa, Castelnovo Monti trionfa ai nazionali Csi