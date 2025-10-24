Corruzione per il voto di scambio Indagati sospesi dai pubblici uffici
di Stefania Totaro COLOGNO MONZESE Sospensione dai pubblici uffici e divieto temporaneo di esercitare la professione. Sono le misure cautelari decise dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Silvia Pansini per cinque dei sei indagati nell’inchiesta per corruzione per voto di scambio che vede al centro l’ex sindaco di Cologno Monzese Angelo Rocchi e per cui la Procura di Monza aveva chiesto il carcere o gli arresti domiciliari. Le misure adottate, non per pericolo di inquinamento delle prove perché i fatti ormai sono datati (risalgono ad un periodo tra il 2020 e il 2022) ma per pericolo che i reati contestati vengano nuovamente commessi, riguardano i sei accusati a vario titolo che sono stati sottoposti dalla gip monzese ad interrogatorio preventivo, escluso il funzionario dell’Inps Andrea Locandro perchè ormai è andato in pensione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
