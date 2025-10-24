Corriere dello Sport | Napoli difendere il fortino del Maradona | Conte cerca il ritorno alla solidità

"> Nel suo approfondimento pubblicato dal Corriere dello Sport, Fabio Mandarini sottolinea come il Napoli arrivi al big match di domani contro l’Inter con un obiettivo tanto chiaro quanto urgente: ritrovare la solidità difensiva. Dopo la batosta europea con il Psv e i sei gol incassati, la squadra di Conte deve riscoprire i meccanismi che, fino a pochi mesi fa, avevano reso la difesa azzurra la meno battuta dei cinque principali campionati europei. Come spiega Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, «basterebbe anche tornare indietro di poco, al 22 settembre, prima che il Napoli cominciasse a concedere troppo». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

