Corriere dello Sport – la cifra dell’offerta al Como

Arrivano conferme dal Corriere: Nico Paz è diventato il protagonista assoluto del sorprendente avvio di stagione del Como. In sette partite di Serie A, il talento argentino ha già collezionato nove gol e quattro assist, dimostrando un impatto devastante. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione dei grandi club europei e il Real Madrid, che detiene il diritto di recompra, potrebbe presto riportarlo a casa. L'Inter piomba su Nico Paz. Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha ammesso con sincerità che spera in un ritorno rapido del giocatore al club spagnolo, come previsto dalla clausola rescissoria.

