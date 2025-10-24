Corridoi studenteschi | 49 giovani da Gaza all’Italia
Da Gaza sono atterrati all’aeroporto militare di Ciampino due voli speciali della Guardia di Finanza con a bordo 65 persone provenienti dalla striscia. Tra questi 49 studenti e ricercatori che studieranno nelle università italiane. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
