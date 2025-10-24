Correre la maratona senza intoppi? Allena i glutei e controlla i chilometri
Le maratone si avvicinano. Mesi di allenamenti devono tradursi in un ottimale prestazione. Ma un runner su tre arriva con difficoltà alla gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Le keniana lo scorso anno è diventata la prima donna a correre la maratona sotto le 2 ore e 10 - facebook.com Vai su Facebook
Correre la maratona senza intoppi? Allena i glutei e controlla i chilometri - Mesi di allenamenti devono tradursi in un ottimale prestazione. Secondo msn.com
Come portare a termine la prima maratona: i consigli - Bisogna tuttavia rispettare i giusti tempi e arrivare nel migliore stato di forma possibile, ... Da gazzetta.it