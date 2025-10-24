Correggio e Parmigianino | la sfida che rese Parma immortale

Un percorso unico, da vivere con il naso all’insù, tra i capolavori che hanno reso Parma una delle capitali del Rinascimento italiano. Due geni, Correggio e Parmigianino, vissero e dipinsero qui all’inizio del Cinquecento, lasciando alla città un’eredità artistica senza eguali.A pochi passi l’una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

