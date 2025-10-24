Passare alla seconda fase degli accordi: non è interesse soltanto di Israele o dei palestinesi, persino non solo del Medioriente ma di tutto il mondo. Riuscire a imboccare la strada della pace, questa è la prospettiva di Trump, alla fine creerebbe un turbine fino in Europa, ma la grande forza degli Stati Uniti si deve realizzare prima di tutto in Medioriente. Dunque Vance, Rubio, Witkoff, Kushner. tutti sono in Israele per ricamare un arazzo molto ambizioso: la presenza di tutti gli stati arabi con contorno di Turchia e Paesi Ue, lo spettacolo glorioso di Sharm el Sheikh, per inventare non solo il prossimo futuro di Gaza, ma un futuro mai visto prima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Corpi dei rapiti, arsenali e Paesi arabi: gli ultimi ostacoli sulla strada della pace