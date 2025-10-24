Corpi dei rapiti arsenali e Paesi arabi | gli ultimi ostacoli sulla strada della pace
Passare alla seconda fase degli accordi: non è interesse soltanto di Israele o dei palestinesi, persino non solo del Medioriente ma di tutto il mondo. Riuscire a imboccare la strada della pace, questa è la prospettiva di Trump, alla fine creerebbe un turbine fino in Europa, ma la grande forza degli Stati Uniti si deve realizzare prima di tutto in Medioriente. Dunque Vance, Rubio, Witkoff, Kushner. tutti sono in Israele per ricamare un arazzo molto ambizioso: la presenza di tutti gli stati arabi con contorno di Turchia e Paesi Ue, lo spettacolo glorioso di Sharm el Sheikh, per inventare non solo il prossimo futuro di Gaza, ma un futuro mai visto prima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
I corpi di Arie Zalmanowicz e Tamir Adar, rapiti il 7 ottobre del 2023 a Nir Oz durante il pogrom di Hamas, sono stati restituiti a Israele. - X Vai su X
(Adnkronos) - Mentre Israele resta in attesa degli ultimi 19 corpi degli ostaggi rapiti da Hamas - che accusa di non voler restituire, violando così l'accordo siglato in Egitto -, dagli Stati Uniti arriva il duro monito del presidente Donald Trump al movimento palestin - facebook.com Vai su Facebook
Corpi dei rapiti, arsenali e Paesi arabi: gli ultimi ostacoli sulla strada della pace - I dubbi sulla creazione di uno Stato palestinese ... Come scrive ilgiornale.it
Hamas e il problema dei corpi "da recuperare" a Gaza, Trump: "Israele pronto ad attaccare al mio segnale" - Secondo il governo israeliano nella Striscia ci sarebbero i corpi di altri 19 ostaggi, ma per recuperarli da sotto le macerie c'è bisogno di "equipaggiamenti speciali". Lo riporta today.it
Hamas a tv, abbiamo iniziato a recuperare corpi dei rapiti - Arabiya che l'organizzazione terroristica ha iniziato a recuperare i corpi degli ostaggi deceduti. Da notizie.tiscali.it