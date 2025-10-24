Coroneo vice ministro giustizia | Situazione sanitaria è un grande problema

La situazione sanitaria del Coroneo “è un grande problema”, oltre al sovraffollamento e agli spazi ristretti, ma c’è un “clima di serenità” e i parametri di rispetto della dignità del detenuto “sono rispettati”. Lo ha detto il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto dopo un. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Scopri altri approfondimenti

Nei giorni 15, 16 e 17 ottobre il Presidente Roberto Bunicci, il Vice Presidente Fabio Pagano, il Direttore Salvatore Mecca e il Consigliere Giovanni Inbrunnone hanno partecipato al Port&ShippingTech 2025 a Genova, evento di cui Fedepiloti è partner istituz - facebook.com Vai su Facebook

'In corso incontro tra vice ministro giustizia e Maxwell' - L'incontro tra il vice procuratore generale Todd Blanche e Ghislaine Maxwell, la complice di Jeffrey Epstein, è in corso a Tallahassee, nell'ufficio del procuratore, situato all'interno del tribunale ... Scrive ansa.it

Giustizia, vice-ministro Sisto apre su rinvio riforma Giudice di pace - Giustizia civile protagonista dell'incontro promosso a Roma da OCF (Organismo Congressuale Forense), voce dell'Avvocatura italiana, intitolato "La Giustizia civile, dal ... Da notizie.tiscali.it

Pm, ministro di Giustizia e avvocati a confronto. Nordio: "Riforma intoccabile, non punitiva" - Cesare Parodi (nella foto) dribbla la domanda sul pm sottoposto al governo e chiarisce un altro punto: «A chi teme che dopo lo sciopero contro la separazione delle carriere si formi un partito dei ... Secondo ilgiornale.it