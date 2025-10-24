Coro Settimio Zimarino e orchestra Ensemble Armonie in concerto al teatro Marrucino

La stagione concertistica 2025 del teatro Marrucino prosegue con il concerto del coro Schola Cantorum “Settimio Zimarino” di Chieti insieme all’orchestra d’archi “Ensemble Armonie”, sotto la direzione del M° Gabriele Di Iorio.L’appuntamento è domenica 26 ottobre, alle ore 18, e si preannuncia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

