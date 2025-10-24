Coriano ricorda il suo campione a 14 anni dalla tragedia di Sepang

Sono passati 14 anni da quel maledetto 23 ottobre 2011 quando, sulla pista di Sepang in Malesia, Marco Simoncelli perdeva la vita a soli 24 anni in sella alla sua moto. Una tragedia che ha scosso profondamente il mondo della MotoGp e che ha fatto del campione di Coriano un'icona del mondo delle. 🔗 Leggi su Riminitoday.it