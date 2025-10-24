Corepla porta a Palermo Redivivus la mostra che unisce creatività e sostenibilità
La plastica che diventa arte, la sostenibilità che incontra il riscatto personale. È questo lo spirito di Redivivus, la mostra inaugurata oggi a Palazzo Drago Ajroldi di Palermo, che trasforma il riciclo in un racconto di rinascita. Protagonisti: i giovani degli Istituti Penali per Minorenni e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
