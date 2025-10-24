Corea del Nord Kim a cerimonia di inaugurazione di un museo | Saremo sempre al fianco della Russia
La televisione di Stato della Corea del Nord KRT venerdì ha diffuso alcune immagini che mostrano il leader Kim Jong Un mentre partecipa alla cerimonia di inaugurazione dei lavori per la costruzione di un museo commemorativo a Pyongyang, dedicato ai soldati nordcoreani che hanno combattuto nella regione russa di Kursk. Nel suo discorso, Kim ha ribadito la forte amicizia bilaterale con la Russia, affermando che “Pyongyang sarà sempre al fianco di Mosca”. La notizia arriva mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si prepara per il suo viaggio in Asia, tra le speculazioni su un possibile incontro con Kim durante la sua tappa in Corea del Sud. 🔗 Leggi su Lapresse.it
