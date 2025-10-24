Cordoni ombelicali congelati e banche private | come funziona il business opaco delle cellule staminali

Monzatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricco di cellule staminali ed emopoietiche, il sangue del cordone ombelicale è considerato un vero e proprio tesoro biologico. Può rigenerare tutte le cellule del sangue e del sistema immunitario. È utilizzato per curare malattie gravi come leucemie, linfomi e alcune patologie congenite, offrendo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cordoni ombelicali congelati bancheBanche private e cordoni ombelicali congelati: il business poco trasparente delle staminali - Le aziende che vendono il servizio assicurano la possibile guarigione da malattie autoimmuni e tumori del sangue. Scrive bresciatoday.it

Cordoni ombelicali. I ginecologi Aogoi forniscono chiarimenti sulla presunta scomparsa di 15mila cordoni di famiglie italiane: “Campioni biologici trasferiti ad altra ... - Dopo la denuncia delle autorità svizzere contro una società che si occupa di conservazione di sangue da cordone ombelicale per una vicenda che vedrebbe coinvolte alche migliaia di famiglie italiane, l ... Lo riporta quotidianosanita.it

Cordoni ombelicali. FamiCord: “Ampie potenzialità terapeutiche e sicurezza” - La banca leader in Europa nella raccolta e stoccaggio delle cellule staminali cordonali dopo la denuncia delle autorità svizzere contro una società (Cryo Save) per la scomparsa di 15 mila campioni ... Riporta quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Cordoni Ombelicali Congelati Banche