Cordoni ombelicali congelati e banche private | come funziona il business opaco delle cellule staminali
Ricco di cellule staminali ed emopoietiche, il sangue del cordone ombelicale è considerato un vero e proprio tesoro biologico. Può rigenerare tutte le cellule del sangue e del sistema immunitario. È utilizzato per curare malattie gravi come leucemie, linfomi e alcune patologie congenite, offrendo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Banche private e cordoni ombelicali congelati: il business poco trasparente delle staminali - Le aziende che vendono il servizio assicurano la possibile guarigione da malattie autoimmuni e tumori del sangue. Scrive bresciatoday.it
Cordoni ombelicali. I ginecologi Aogoi forniscono chiarimenti sulla presunta scomparsa di 15mila cordoni di famiglie italiane: “Campioni biologici trasferiti ad altra ... - Dopo la denuncia delle autorità svizzere contro una società che si occupa di conservazione di sangue da cordone ombelicale per una vicenda che vedrebbe coinvolte alche migliaia di famiglie italiane, l ... Lo riporta quotidianosanita.it
Cordoni ombelicali. FamiCord: “Ampie potenzialità terapeutiche e sicurezza” - La banca leader in Europa nella raccolta e stoccaggio delle cellule staminali cordonali dopo la denuncia delle autorità svizzere contro una società (Cryo Save) per la scomparsa di 15 mila campioni ... Riporta quotidianosanita.it