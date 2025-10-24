Coppia di americani matrimonio a Orsara di Puglia per non perdersi i Fucacoste e Cocce Priatorje Si sposeranno il 30 ottobre

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Orsara di Puglia: Due cittadini americani hanno scelto di celebrare il proprio matrimonio a Orsara di Puglia. Si sposeranno con rito civile giovedì 30 ottobre, alle ore 17, a Palazzo De Gregorio, storico edificio orsarese recentemente restaurato e riqualificato. I promessi sposi sono Anthony Philipp Del Grosso e Britanny Danielle Sedillo. L’uomo ha lontane origini orsaresi, ma né lui né la sua compagna erano mai stati prima a Orsara di Puglia, fino a qualche settimana fa, quando la coppia si è recata in paese per organizzare gli ultimi dettagli della cerimonia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

