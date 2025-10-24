Coppa d’oro 2025 in blu come l’orizzonte | guardare lontano senza dimenticare le radici

Simona Caselli, Marina Fiordaliso, Davide Oldani, Ettore Ferri e Roberto Fabbricini sono i vincitori della 17esima edizione del Premio Coppa d’Oro, denominata “in blu” che si svolgerà come di consueto nel maestoso Salone di Palazzo Gotico dalle 15.30 di venerdì 31 ottobre.Subito dopo il saluto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondisci con queste news

VIDEO - La fenomenale classe 2007 modenese si racconta a NEVEITALIA, dopo una stagione nella quale ha vinto tutto tra Coppa del Mondo, titolo iridato e X-Games, ma con un'opportunità a cinque cerchi all'orizzonte (e proprio a Livigno dove Flora si allena - facebook.com Vai su Facebook

#Anguissa è l’anima del #Napoli di #Conte: leader, incursore e dominatore del centrocampo. La sua testa trascina la squadra, ma la Coppa d’Africa è un problema all’orizzonte. - X Vai su X

Coppa Italia 2025/2026, al via i 16esimi di finale: calendario e dove vederli in tv - In programma otto partite spalmate su tre giorni fra il 23 e il 25 settembre. Riporta lettera43.it

Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo: date, orari e risultati - Il tabellone della Coppa Italia 2025/26 mette, tra le teste di serie, da un lato Inter, Roma, Fiorentina e Napoli e dall'altro Bologna, Lazio, ... calciomercato.com scrive

Coppa Italia: Milan-Lecce 3-0 - In gol Gimenez al 20', Nkunku al 6' della ripresa e Pulisic al 19' della ripresa. Segnala ansa.it