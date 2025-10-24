Copilot porta IA su ogni PC e risponde a voce come amico o collega virtuale

Se ne parla poco, ma Microsoft Copilot, l'IA di Microsoft, si sta evolvendo molto bene diventando non solo utile a livello professionale, ma anche per uso quotidiano casalingo come compagno virtuale che risponde a voce dal computer come un amico in una chiacchierata o un collega in una riunione. Per capire di cosa sto parlando basti pensare ad Alexa, che al momento risponde ancora con risposte preconfezionate e non va oltre la sua programmazione. Copilot invece risponde in modo naturale, come ci si aspetterebbe da un'IA integrata in un robot o in un androide. Diventa quindi più interessante, più colloquiale ed anche più interattivo. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

Approfondisci con queste news

Un grave bug in Microsoft 365 Copilot porta all’esfiltrazione dei dati tramite prompt Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/un-grave-bug-in-microsoft-365-copilot-porta-allesfiltrazione-dei-dati-tramite-prompt/ Esiste una falla di #sicurezza avanzat - facebook.com Vai su Facebook

Copilot porta IA su ogni PC e risponde a voce come amico o collega virtuale - Copilot migliora l'IA su PC e diventa un assistente virtuale completo con cui parlare a voce in italiano, sia su app per Windows 11 che online Se ne parla poco, ma Microsoft Copilot, l'IA di Microsoft ... Da navigaweb.net

Microsoft trasforma ogni computer in un PC IA con Copilot e nuove esperienze agentiche - Scopriamo insieme tutta una serie di nuove esperienze agentiche basate su Copilot appena annunciate da Microsoft per Windows 11 ... Scrive tuttotech.net

Microsoft porta Copilot al centro dell’esperienza con nuove funzioni intelligenti - Microsoft con Copilot rivoluziona Windows 11 con un ecosistema sempre più guidato dall’IA, senza compromettere privacy e controllo. Da igizmo.it