Copilot IA fa parlare il PC e risponde come un amico o collega virtuale

Se ne parla poco, ma Microsoft Copilot, l'IA di Microsoft, si sta evolvendo molto bene diventando non solo utile a livello professionale, ma anche per uso quotidiano casalingo come compagno virtuale che risponde a voce dal computer come un amico in una chiacchierata o un collega in una riunione. Per capire di cosa sto parlando basti pensare ad Alexa, che al momento risponde ancora con risposte preconfezionate e non va oltre la sua programmazione. Copilot invece risponde in modo naturale, come ci si aspetterebbe da un'IA integrata in un robot o in un androide. Diventa quindi più interessante, più colloquiale ed anche più interattivo.

