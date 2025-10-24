Copernico polemica sulla circolare | È propaganda Il preside si scusa

Una circolare interna, emanata con la firma del preside del liceo Copernico, ha scatenato un’accesa polemica per i toni ritenuti "propagandistici e inaccettabili". Il documento, protocollato e diffuso invitava a prendere parte a un’assemblea pubblica organizzata dal sindacato Usb all’interno degli spazi dell’istituto. Il testo della circolare, in particolare, faceva riferimento a un disegno di legge presentato in Parlamento da un esponente della maggioranza di centrodestra (Gasparri) descrivendolo come "una nuova gravissima proposta legislativa che si unisce al quadro repressivo già in atto. Un vero e proprio attacco alle libertà costituzionali e alla democrazia reale". 🔗 Leggi su Lanazione.it

