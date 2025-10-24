Convegno Nazionale CPP | affrontare il conflitto per costruire una scuola che sta bene Con Daniele Novara Alberto Pellai e altri ospiti

In un tempo in cui le scuole sono chiamate non solo a trasmettere contenuti, ma soprattutto a costruire comunità, il conflitto emerge come elemento inevitabile e, se ben gestito, prezioso. All’evento “Vivere bene i conflitti per stare in salute” l’insegnante è al centro: non solo come mediatore tra studenti, classi e ambiente scolastico, ma come . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it