Convegno Nazionale CPP | affrontare il conflitto per costruire una scuola che sta bene Con Daniele Novara Alberto Pellai e altri ospiti
In un tempo in cui le scuole sono chiamate non solo a trasmettere contenuti, ma soprattutto a costruire comunità, il conflitto emerge come elemento inevitabile e, se ben gestito, prezioso. All’evento “Vivere bene i conflitti per stare in salute” l’insegnante è al centro: non solo come mediatore tra studenti, classi e ambiente scolastico, ma come . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scopri altri approfondimenti
Il percorso verso il 4 novembre: revoca sciopero, mobilitazioni e convegno nazionale - facebook.com Vai su Facebook
Convegno Nazionale #Radarmeteorologia a #Milano: si potenzia la rete #radar di Arpa #Lombardia Vai alla notiziahttps://arpalombardia.it/agenda/notizie/2025/convegno-nazionale-radarmeteorologia-a-milano-si-potenzia-la-rete-radar-di-arpa-lombardia/… - X Vai su X
Commercialisti: Congresso Nazionale a Genova dal 22 al 24 ottobre 2025 - Con un comunicato stampa il CNDCEC ha ricordato che si svolgerà a Genova, dal 22 al 24 ottobre, il Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti ... Come scrive ipsoa.it