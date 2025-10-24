Controlli della Polizia municipale dove sono autovelox e Scout attivi fino al 2 novembre

Il Comando della Polizia municipale di Messina ha annunciato che, dal 27 ottobre al 2 novembre 2025, saranno intensificati i controlli stradali con Autovelox e dispositivo Scout. L’iniziativa rientra nelle attività preventive volte a ridurre incidenti e garantire maggiore sicurezza lungo le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

