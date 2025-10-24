Controlli ad alto impatto sequestri e segnalazioni
Tarantini Time Quotidiano Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Taranto, congiuntamente a personale della Polizia Locale, hanno eseguito un articolato servizio straordinario di controllo del territorio, nell’ambito dell’operazione denominata “Alto Impatto”. L’attività ha interessato diverse aree sensibili del capoluogo jonico, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, prevenire fenomeni di degrado urbano e contrastare efficacemente ogni forma di illegalità. Nel corso del servizio, sono state identificate numerose persone e altrettanti veicoli. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
News recenti che potrebbero piacerti
Proseguono i controlli ad “Alto Impatto” da parte dei carabinieri di Latina - facebook.com Vai su Facebook
Controlli ad “alto impatto” a Carovigno: due denunce per guida in stato alterato e quattro segnalazioni per droga. - X Vai su X
Controlli “Alto Impatto” nel Pontino: un 45enne denunciato e due segnalazioni per uso di droga - Controlli “Alto Impatto” dei Carabinieri nel Pontino: deferito un 45enne di Sonnino per detenzione ai fini di spaccio, due persone segnalate come assuntori. latinaquotidiano.it scrive
Armi clandestine e droga, doppio arresto a Latina durante i controlli “Alto impatto” - Latina, controlli “Alto impatto” del 17 ottobre: due arresti per armi clandestine, munizioni e ricettazione. Scrive latinaquotidiano.it
Taranto, controlli straordinari nelle zone a rischio: droga e infrazioni stradali - Nei giorni scorsi a Taranto sono scattati controlli ad “alto impatto” in diversi quartieri sensibili del capoluogo, con l’obiettivo di aumentare la presenza delle forze dell’ordine, prevenire il ... Da trmtv.it