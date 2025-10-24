Tarantini Time Quotidiano Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Taranto, congiuntamente a personale della Polizia Locale, hanno eseguito un articolato servizio straordinario di controllo del territorio, nell’ambito dell’operazione denominata “Alto Impatto”. L’attività ha interessato diverse aree sensibili del capoluogo jonico, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, prevenire fenomeni di degrado urbano e contrastare efficacemente ogni forma di illegalità. Nel corso del servizio, sono state identificate numerose persone e altrettanti veicoli. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Controlli ad alto impatto, sequestri e segnalazioni