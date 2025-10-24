Continassa Juve | KO col Real Madrid ora testa alla Lazio
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juve è uscita sconfitta per 1-0 dal match col Real Madrid. Ora testa alla sfida di domenica alle 20.45, all’Olimpico, contro la Lazio. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro. Rientro da valutare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
? Le ultime da #Continassa prima della partenza della #Juve per #Madrid. Buone notizie per #Tudor: sono in gruppo #Zhegrova e #Miretti. Restano ancora ai box gli infortunati #Bremer, #Cabal e #Pinsoglio. L’ARTICOLO COMPLETO DI JUVENTUSNE - facebook.com Vai su Facebook
Juve, visto Kempf? Undici anni fa venne alla Continassa a firmare in bianconero, poi però... Vai su X
Verso Real Madrid-Juventus: il clima alla Continassa e l'ultima novità - Le ultime dalla Continassa dopo l'allenamento alla vigilia della trasferta in terra spagnola. Si legge su ilbianconero.com
Calcio:Juve; Tudor fa quadrato alla Continassa, testa a Real - La Juventus deve rialzarsi, il tecnico Igor Tudor prova a fare quadrato alla Continassa. ansa.it scrive
Real Madrid Juve, emergenza totale in difesa per i Blancos: gli ultimi aggiornamenti dall’allenamento degli spagnoli. Novità anche su Mbappé - Real Madrid Juve, emergenza totale in difesa per i Blancos: tutti gli aggiornamenti dalla seduta odierna Torna la Champions League e torna una delle sfide più storiche della competizione: Real Madrid- Riporta juventusnews24.com