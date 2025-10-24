Conte | Voglio vedervi arrabbiati Messaggio particolare a tre calciatori

Una ferita che fa “un male da soffocare”. La disfatta di Eindhoven, i sei gol subiti dal PSV, non è stata archiviata come un semplice incidente di percorso. Per Antonio Conte è una cicatrice da trasformare in rabbia, in voglia di rivalsa. E in vista della supersfida contro l’Inter, il tecnico ha chiamato a raccolta il suo Napoli. Non una semplice seduta tattica, ma una vera e propria lezione di mentalità, culminata con un urlo che risuona ancora tra le mura di Castel Volturno e un patto siglato con i leader dello spogliatoio. “Voglio Vedervi Arrabbiati”: Riecco gli Occhi della Tigre. La preparazione alla partita contro l’Inter è iniziata in sala video. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

