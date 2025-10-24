Conte torna a sfidare Chivu lo scorso anno in Parma Napoli perse le staffe | Ti vengo a prendere! Ecco cosa successe

Inter News 24 tra i due allenatori. La sfida tra Napoli e Inter di domani pomeriggio non sarà solo uno scontro diretto cruciale per la classifica, ma anche il secondo atto di una rivalità accesa e personale tra i due allenatori, Antonio Conte e Cristian Chivu. Come ricostruito da Calciomercato.com, il nastro va riavvolto allo scorso 18 maggio, penultima giornata del campionato 202425, quando il Parma allenato proprio da Chivu ospitò il Napoli di Conte, in un testa a testa infuocato con l’Inter di Simone Inzaghi per lo Scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conte torna a sfidare Chivu, lo scorso anno in Parma Napoli perse le staffe: «Ti vengo a prendere!». Ecco cosa successe

Napoli-Inter, Conte contro Chivu 5 mesi dopo il "Ti vengo a prendere". VAR e tensioni nell'unico precedente - Un punto a 180 minuti dalla fine di un campionato molto combattuto, con partenopei e nerazzurri che nel corso dei 90 ... msn.com scrive

