Conte ritrova Chivu il precedente fu una rissa | Pezzo di m… ti vengo a prendere

Napolissimo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conte ritrova Chivu: quel precedente tra insulti, una rissa e un doppio rosso. Napoli-Inter non sarà solo una sfida per la vetta della classifica, ma anche il secondo, attesissimo round di un duello nato nel modo più infuocato possibile. Lo scorso 18 maggio, al Tardini di Parma, Antonio Conte e Cristian Chivu si affrontarono per la prima e unica volta da allenatori. Finì 0-0 in campo, ma a bordocampo fu una vera e propria rissa, con parole grosse, minacce e un doppio, clamoroso cartellino rosso. Conte e Chivu furono espulsi Parma, 18 Maggio: Tensione Scudetto e Salvezza. Per capire cosa scatenò il caos, bisogna tornare al contesto. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

conte ritrova chivu il precedente fu una rissa pezzo di m8230 ti vengo a prendere

© Napolissimo.it - Conte ritrova Chivu, il precedente fu una rissa: “Pezzo di m…, ti vengo a prendere”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

conte ritrova chivu precedenteNapoli-Inter, Conte contro Chivu 5 mesi dopo il "Ti vengo a prendere". VAR e tensioni nell'unico precedente - Un punto a 180 minuti dalla fine di un campionato molto combattuto, con partenopei e nerazzurri che nel corso dei 90 ... Scrive msn.com

conte ritrova chivu precedenteConte-Chivu, dove eravamo? Dall'espulsione di entrambi all'obiettivo - Cristian Chivu e Antonio Conte tornano a incrociarsi, pochi mesi dopo il 18 maggio, sera in cui volarono insulti e cartellini. Secondo tuttosport.com

conte ritrova chivu precedenteInter, Chivu non accetta critiche su giorno di riposo extra e manda frecciate a Conte e al Milan - Il tecnico nerazzurro Chivu spiega che in attacco non esiste la coppia perfetta, che i suoi 4 bomber si equivalgono e assicura che l'allenamento migliore è il riposo ... sport.virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Conte Ritrova Chivu Precedente