Conte ritrova Chivu il precedente fu una rissa | Pezzo di m… ti vengo a prendere

Conte ritrova Chivu: quel precedente tra insulti, una rissa e un doppio rosso. Napoli-Inter non sarà solo una sfida per la vetta della classifica, ma anche il secondo, attesissimo round di un duello nato nel modo più infuocato possibile. Lo scorso 18 maggio, al Tardini di Parma, Antonio Conte e Cristian Chivu si affrontarono per la prima e unica volta da allenatori. Finì 0-0 in campo, ma a bordocampo fu una vera e propria rissa, con parole grosse, minacce e un doppio, clamoroso cartellino rosso. Conte e Chivu furono espulsi Parma, 18 Maggio: Tensione Scudetto e Salvezza. Per capire cosa scatenò il caos, bisogna tornare al contesto. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Conte ritrova Chivu, il precedente fu una rissa: “Pezzo di m…, ti vengo a prendere”

