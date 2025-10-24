Conte riecco gli occhi della tigre… Gazzetta

La Gazzetta dello Sport ripercorre l’allenamento del Napoli di ieri a Castel Volturno. Le ultime mosse di Antonio Conte per preparare la battaglia di sabato al Maradona. Una sfida cruciale soprattutto dopo il 6-2 contro il Psv. Ed ecco che, secondo il quotidiano sportivo, si è rivisto il vero Conte, quello che forse era mancato a bordo campo martedì. Arrabbiato e pronto a guidare alla battaglia i suoi calciatori “ Conte parla e il linguaggio del corpo è quello che gli appartiene dalla nascita di questa sua nuova vita d’allenatore: c’è intensità, c’è profondità, c’è la voglia matta di scendere in campo per provare a suturare quella ferita – i sei gol – che fa un male da soffocare senza se e pure senza ma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

