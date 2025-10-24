Tony Damascelli sul Giornale scrive delle italiane in Champions e si sofferma sulla figuraccia del Napoli, definisce vergognosa la partita degli azzurri e ancor più inaccettabili le dichiarazioni del tecnico salentino nel post-partita. Damascelli scrive di “vergognosa esibizione del Napoli. Essere travolti dal Psg, come è accaduto all’Inter, o dal Manchester United o Bayern, come è capitato alla Roma, ci sta negli almanacchi del calcio ma concedere sei gol al Psv Eindhoven è un murale che non potrà essere più cancellato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte parla come al catechismo, dimentica che pure l’anno scorso gli acquisti furono nove (Damascelli)