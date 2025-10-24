Conte Orsini Carofiglio e Jebreal ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 25 ottobre Con Travaglio e Scanzi

Nuovo appuntamento con “Accordi e Disaccordi”, il talk di approfondimento di Nove che racconta la nuova stagione politica italiana e internazionale: sabato 25 ottobre in prima serata alle 21:30. Il conduttore Luca Sommi ospita il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, la giornalista Rula Jebreal, il professore di Sociologia del Terrorismo alla Luiss di Roma Alessandro Orsini e lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio. Al centro della discussione il Consiglio europeo terminato il 24 ottobre e le sue ripercussioni sugli scenari di guerra sia in Ucraina che in Medio Oriente, nonché gli interventi del presidente americano Donald Trump su entrambi i fronti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Conte, Orsini, Carofiglio e Jebreal ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 25 ottobre. Con Travaglio e Scanzi

Contenuti che potrebbero interessarti

Ritorna a Roma lo spettacolo "Io Filume'", in programma Lunedì 23 Settembre alle ore 21.00 nella rassegna "O-scena Euforia" di Fondazione Opera Lucifero presso Cappella Orsini Club con la Direzione Artistica di Joyce Conte. Dopo la vittoria del permio - facebook.com Vai su Facebook

Jebreal, Cacciari,Orsini e Crepet ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi, sabato 27 settembre. Con Travaglio e Scanzi - La Giunta delle autorizzazioni della Camera è convocata per martedì 30 settembre alle ore 14. ilfattoquotidiano.it scrive