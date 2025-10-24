Conte l’antipatia come fortino della sua solitudine di lavoro Carratelli

Sul Corriere dello Sport Mimmo Carratelli scrive di Antonio Conte e del momento del Napoli. Avendo ottenuto il massimo con una squadra povera ma concreta, uno scudetto di pura resilienza contro avversari più forti, Antonio ha voluto andare oltre immaginando un Napoli più grande, dominante, europeo, una squadra che giocasse le partite tenendole in pugno, non più soggetta a soffrire e rischiare. Un progetto ambizioso, il secondo step di Conte a Napoli, che avrebbe avuto bisogno di trequattro fuoriclasse per centrare l’obiettivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte, l’antipatia come fortino della sua solitudine di lavoro (Carratelli)

Approfondisci con queste news

Conte, l’antipatia come fortino della sua solitudine di lavoro (Carratelli) Sul Corsport: ha vinto uno scudetto di pura resilienza e ha immaginato un Napoli dominante. Ora è sotto accusa per la sua audacia. Forse gli acquisti non sono ancora pronti https://www.il - facebook.com Vai su Facebook

Conte, l’antipatia come fortino della sua solitudine di lavoro (Carratelli) - Conte ha vinto uno scudetto di pura resilienza e ha immaginato un Napoli dominante. Lo riporta ilnapolista.it

I due volti di Conte: i numeri delle sue squadre nelle coppe contro quelli in campionato - Al termine di quel campionato resta, peraltro, scolpita nella pietra la famosa frase del ristorante ("con 10 ... Secondo sport.sky.it

Antonio Conte ha fatto la sua solita cosa anche al Napoli - Antonio Conte è forse il miglior allenatore di calcio al mondo a fare una cosa molto precisa: rendere immediatamente competitiva per vincere il campionato una squadra che l’anno precedente non lo era. Segnala ilpost.it