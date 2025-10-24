Conte e Chivu si affrontano nuovamente in panchina

2025-10-24 13:52:00 Il web è in trepidazione: Cinque mesi dopo quel caotico Parma-Napoli terminato con l’espulsione di entrambi gli allenatori, Cristian Chivu e Antonio Conte Si incontreranno di nuovo questo sabato allo Stadio Diego Armando Maradona. Napoli e Inter arrivano a pari merito in classifica (entrambi con 15 punti), ma la morbosità del ricongiungimento tra i due tecnici potrebbe far passare in secondo piano la rilevanza puramente sportiva dello scontro. Il 18 maggio, alla penultima giornata, si affrontarono il Napoli di Conte e il Parma di Chivu. partita decisiva per il titolo. I partenopei guidano la classifica con un solo punto di vantaggio sull’Inter, mentre i gialloblù, già salvi, giudicano il campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

