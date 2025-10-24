Consumo di suolo Rimini è la provincia emiliano-romagnola con la percentuale più alta
Brutte notizie per Rimini sul fronte del consumo del suolo, risulta la provincia emiliano-romagnola con la percentuale più alta. Lo dicono i dati del rapporto Snpa "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici" dell'Ispra.
Dal rapporto 2025 di SNPA, il Consumo di suolo in pillole.
L'Unione Europea ha approvato oggi la legge comunitaria contro il consumo di suolo. È la prima in assoluto su questo tema così essenziale per la salute della terra - e della Terra (t minuscola e T maiuscola). La legge, tra le altre cose, istituirà un sistema di mo
Consumo di suolo, maglia nera a Ravenna e Rimini - Romagna è la regione con il maggiore consumo di suolo in Italia, Rimini e Ravenna tra le province peggiori.
Provincia di Rimini prima in Regione per consumo di suolo nel 2024 - In Emilia Romagna la Provincia di Rimini è quella con la percentuale più alta di consumo di suolo, in riferimento al 2024: il 12,6%.
Consumo di suolo in Italia, persi 43mila ettari in 18 anni: i dati Ispra - Nuovo allarme per l'ambiente: secondo gli ultimi dati ISPRA nel nostro Paese tra il 2006 e il 2023 sono andati persi 43.