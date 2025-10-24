Consumo di suolo Rimini è la provincia emiliano-romagnola con la percentuale più alta

24 ott 2025

Brutte notizie per Rimini sul fronte del consumo del suolo, risulta la provincia emiliano-romagnola con la percentuale più alta. Lo dicono i dati del rapporto Snpa "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici" dell'Ispra. La notizia viene riferita dall'Ansa.Male anche. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

