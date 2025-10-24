Consumo di suolo Ravenna ancora una volta prima in Italia | 84 ettari urbanizzati in un anno

Ancora brutte notizie per Ravenna sul fronte del consumo di suolo. La città dei mosaici risulta il comune in Italia con la maggiore crescita annuale di aree artificiali (84 ettari), seguita poi da Venezia (62 ettari), Sassari (60 ettari) e Roma (57 ettari). Lo dicono i dati del rapporto Snpa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Dal rapporto 2025 di SNPA, il Consumo di suolo in pillole. $suolo $consumodisuolo $territorio $italia Per saperne di più: - X Vai su X

L'Unione Europea ha approvato oggi la legge comunitaria contro il consumo di suolo. È la prima in assoluto su questo tema così essenziale per la salute della terra - e della Terra (t minuscola e T maiuscola). La legge, tra le altre cose, istituirà un sistema di mo - facebook.com Vai su Facebook

Consumo di suolo, maglia nera a Ravenna e Rimini - Romagna è la regione con il maggiore consumo di suolo in Italia, Rimini e Ravenna tra le province peggiori. Lo riporta ravennaedintorni.it

Ispra: in Emilia-Romagna il maggior consumo di suolo annuale - 2024), oltre a essere la regione coi valori più alti sia per le perdite, sia p ... Come scrive msn.com

Consumo di suolo: ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati. Record in Emilia-Romagna e Lombardia, colpite da alluvioni e allagamenti - Il rapporto Ispra 2025 rivela l'accelerazione del consumo di suolo, con picchi nelle regioni più colpite da alluvioni. Lo riporta ilfattoquotidiano.it