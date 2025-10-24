Consumo di suolo Ravenna ancora una volta prima in Italia | 84 ettari urbanizzati in un anno

Ancora brutte notizie per Ravenna sul fronte del consumo di suolo. La città dei mosaici risulta il comune in Italia con la maggiore crescita annuale di aree artificiali (84 ettari), seguita poi da Venezia (62 ettari), Sassari (60 ettari) e Roma (57 ettari). Lo dicono i dati del rapporto Snpa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

