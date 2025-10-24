Consumo di suolo | ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati Record in Emilia-Romagna e Lombardia colpite da alluvioni e allagamenti
Nell’anno in cui Lombardia ed Emilia-Romagna sono state le regioni più colpite da allagamenti, esondazioni fluviali e alluvioni, proprio in questi territori il consumo di suolo ha continuato ad aumentare. Se in Italia, infatti, nel 2024 è cresciuto di quasi il 16% rispetto al 2023, con un ritmo di 230mila metri quadri al giorno, le maggiori perdite si sono registrate proprio in Emilia-Romagna (1.013 ettari di nuove aree artificiali) e Lombardia (834 ettari) che, tra l’altro, è già la regione in assoluto con la maggiore copertura superficiale. È quanto emerge nell’edizione 2025 del Rapporto Snpa (Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente) “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
