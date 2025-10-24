Consumo del suolo sempre più veloce | ogni giorno nuovo cemento e asfalto pari a 35 campi di calcio

Repubblica.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ll rapporto Ispra sull’anno 2024: il peggior dato degli ultimi dodici anni. La crescita degli impianti fotovoltaici. 🔗 Leggi su Repubblica.it

consumo del suolo sempre pi249 veloce ogni giorno nuovo cemento e asfalto pari a 35 campi di calcio

© Repubblica.it - Consumo del suolo sempre più veloce: ogni giorno nuovo cemento e asfalto pari a 35 campi di calcio

Argomenti simili trattati di recente

Consumo di suolo, quanto cemento c'è in Puglia? Record negativo per il Salento, resta la criticità di Bari - E per quanto a un ritmo più controllato, la cementificazone del territorio ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Consumo di suolo, ogni giorno distrutti 20 ettari in Italia: la classifica delle città e delle regioni - Ogni giorno il consumo di suolo avanza di 20 ettari (nonostante la popolazione italiana sia in decrescita) e accade anche nelle aree alluvionabili. Riporta ilfattoquotidiano.it

Consumo di suolo, a Roma bruciati altri 71 ettari in un anno - Nella penultima rilevazione era stata di 124,2 ettari mentre il dato più recente (relativo al periodo ... Scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Consumo Suolo Pi249 Veloce