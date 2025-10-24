Consumo del suolo sempre più veloce | ogni giorno nuovo cemento e asfalto pari a 35 campi di calcio

ll rapporto Ispra sull’anno 2024: il peggior dato degli ultimi dodici anni. La crescita degli impianti fotovoltaici. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Consumo del suolo sempre più veloce: ogni giorno nuovo cemento e asfalto pari a 35 campi di calcio

Argomenti simili trattati di recente

L'Unione Europea ha approvato oggi la legge comunitaria contro il consumo di suolo. È la prima in assoluto su questo tema così essenziale per la salute della terra - e della Terra (t minuscola e T maiuscola). La legge, tra le altre cose, istituirà un sistema di mo - facebook.com Vai su Facebook

Convegno ''Bonifiche e ''non consumo'' di suolo: il ruolo degli enti pubblici e degli operatori privati'' - Roma 23 ottobre 2025: Il convegno si terrà presso la sede ANCE di Roma con inizio alle ore 9 http://dlvr.it/TNhDlr - X Vai su X

Consumo di suolo, quanto cemento c'è in Puglia? Record negativo per il Salento, resta la criticità di Bari - E per quanto a un ritmo più controllato, la cementificazone del territorio ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Consumo di suolo, ogni giorno distrutti 20 ettari in Italia: la classifica delle città e delle regioni - Ogni giorno il consumo di suolo avanza di 20 ettari (nonostante la popolazione italiana sia in decrescita) e accade anche nelle aree alluvionabili. Riporta ilfattoquotidiano.it

Consumo di suolo, a Roma bruciati altri 71 ettari in un anno - Nella penultima rilevazione era stata di 124,2 ettari mentre il dato più recente (relativo al periodo ... Scrive romatoday.it