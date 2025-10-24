Consumo del suolo ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati | il rapporto Ispra

Ogni ora spariscono quasi 10mila metri quadrati di suolo. Oltre 230mila al giorno. Questo l’allarme lanciato dal Rapporto SNPA "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” dell'Ispra. Dai dati emerge che nel 2024 in Italia sono stati coperti da nuove superfici artificiali quasi 84 chilometri quadrati, con un incremento del 16% rispetto all'anno precedente. Con oltre 78 chilometri quadrati di consumo di suolo netto si tratta del valore più alto dell'ultimo decennio. Dall’altra parte, i chilometri quadrati restituiti alla natura sono poco più di 5. Il consumo di suolo è ai massimi in Lombardia, Veneto e Campania. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

