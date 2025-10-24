Consumo del suolo ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati | il rapporto Ispra

Tg24.sky.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni ora spariscono quasi 10mila metri quadrati di suolo. Oltre 230mila al giorno. Questo l’allarme lanciato dal Rapporto SNPA "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” dell'Ispra. Dai dati emerge che nel 2024 in Italia sono stati coperti da nuove superfici artificiali quasi 84 chilometri quadrati, con un incremento del 16% rispetto all'anno precedente. Con oltre 78 chilometri quadrati di consumo di suolo netto si tratta del valore più alto dell'ultimo decennio. Dall’altra parte, i chilometri quadrati restituiti alla natura sono poco più di 5. Il consumo di suolo è ai massimi in Lombardia, Veneto e Campania. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

consumo del suolo ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati il rapporto ispra

© Tg24.sky.it - Consumo del suolo, ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati: il rapporto Ispra

Altre letture consigliate

consumo suolo ogni giornoConsumo del suolo, ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati: il rapporto Ispra - Leggi su Sky TG24 l'articolo Consumo del suolo, ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati: il rapporto Ispra ... Si legge su tg24.sky.it

Consumo di suolo: ogni giorno spariscono 230mila metri quadrati. Record in Emilia-Romagna e Lombardia, colpite da alluvioni e allagamenti - Il rapporto Ispra 2025 rivela l'accelerazione del consumo di suolo, con picchi nelle regioni più colpite da alluvioni. ilfattoquotidiano.it scrive

consumo suolo ogni giornoConsumo di suolo, raggiunto il valore più alto da dieci anni - Lo documenta il rapporto SNPA "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici" dell'Ispra ... Riporta interris.it

Cerca Video su questo argomento: Consumo Suolo Ogni Giorno