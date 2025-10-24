Consultorio Asl incontri multidisciplinari per aiutare i neogenitori
Una serie di incontri multidisciplinari per potenziare l'offerta dei servizi territoriali a sostegno del post parto e promuovere la genitorialità offrendo suggerimenti e supporto a donne e coppie che vivono l’esperienza della nascita di un figlio o di una figlia. Gli incontri si svolgono con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il consultorio familiare UCIPEM di Cuneo organizza cinque incontri dedicati alla menopausa, offrendo un'opportunità per approfondire tematiche legate a questa fase di cambiamento con esperti del settore. Gli eventi si terranno presso AYLA, “La casa delle do - facebook.com Vai su Facebook
Consultorio Asl, incontri multidisciplinari per aiutare i neogenitori - Nella struttura del Pionta neomamme e neopapà possono trovare informazioni e consigli utili per affrontare i primi mille giorni di vita del neonato ... Segnala arezzonotizie.it
Menopausa: incontri gratuiti al Consultorio di via Milli - A Pescara tornano gli incontri sulla menopausa al Consultorio di via Milli: salute, alimentazione e benessere con esperte Asl. Da abruzzonews.eu
Roma, consultorio di via Silveri. La Asl rassicura: “Nessuno taglio di servizi per le donne” - I locali di via Silveri ospiteranno il Servizio di Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età Evolutiva. Secondo quotidianosanita.it