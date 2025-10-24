Consulenze in cambio del sostegno La gip sospende Calabretta dagli uffici e dalla professione

Sospensione dai pubblici uffici e divieto temporaneo di esercitare la professione. Sono le misure cautelari decise dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Silvia Pansini per 5 dei 6 indagati nell’inchiesta per corruzione per voto di scambio che vede al centro l’ex sindaco di Cologno Monzese Angelo Rocchi e per cui la Procura aveva chiesto il carcere o gli arresti domiciliari. Le misure adottate, non per pericolo di inquinamento delle prove perché i fatti ormai sono datati (risalgono ad un periodo tra il 2020 e il 2022) ma per pericolo che i reati contestati vengano nuovamente commessi, riguardano i 6 accusati a vario titolo che sono stati sottoposti dalla gip monzese ad interrogatorio preventivo, escluso il funzionario dell’Inps Andrea Locandro perché ormai è andato in pensione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

