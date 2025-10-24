Consulenti lavoro formazione condivisa per più efficacia giustizia tributaria

Napoli, 23 ott. (AdnkronosLabitalia) - Ha preso il via oggi a Napoli la convention dei consulenti del lavoro dedicata ai 60 anni della professione. La prima giornata di incontri ha visto la presentazione del protocollo d'intesa tra il Consiglio nazionale dell'ordine e il consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, finalizzato a una maggiore efficienza della giustizia tributaria nell'interesse dei cittadini e a rafforzare la formazione continua e l'aggiornamento professionale di giudici, magistrati tributari e consulenti del lavoro. L'intesa prevede una sinergia tra i due organismi per la realizzazione di attività congiunte e una collaborazione stabile in tutti i campi in cui ciò risulti coerente con le rispettive funzioni, nonché utile al perseguimento del comune obiettivo: rendere la giustizia tributaria più efficiente e vicina ai cittadini. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Consulenti lavoro, formazione condivisa per più efficacia giustizia tributaria

