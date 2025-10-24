Consulenti lavoro categoria in forte espansione crescono volumi medi d' affari
Napoli, 24 ott. (AdnkronosLabitalia) - Una professione in forte espansione e con il desiderio di continuare a crescere nel futuro, grazie soprattutto alla diversificazione dei servizi e all'innovazione tecnologica. È il quadro che emerge dall'indagine sull'evoluzione della professione del consulente del lavoro, realizzata dalla Fondazione studi consulenti del lavoro, e presentata oggi a Napoli alla Convention nazionale in occasione del 60° anniversario della categoria. L'indagine è stata svolta a settembre 2025 su un campione di 5.363 consulenti del lavoro, e ha approfondito l'organizzazione degli studi, l'offerta di servizi e il rapporto con gli altri professionisti, con particolare attenzione ai processi di innovazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
