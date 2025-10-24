Consulenti lavoro 85% studi investito in tecnologie e digitale ora spinta su Ia
Napoli, 24 ott. (AdnkronosLabitalia) - L'85,7% degli studi dei consulenti del lavoro ha investito in tecnologie e digitale negli ultimi due anni: il 15% ha effettuato investimenti rilevanti, il 45% medi. Questi hanno riguardato principalmente il rinnovo di infrastrutture (pc, portatili, reti per il 74,2%) e la sicurezza informatica (59,9%). A seguire gestione documentale (34,7%) e portali dedicati ai clienti (31,9%). È quanto emerge dall'indagine sull'evoluzione della professione del consulente del lavoro, realizzata dalla Fondazione studi consulenti del lavoro, e presentata oggi a Napoli alla Convention nazionale in occasione del 60° anniversario della categoria. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Al via oggi da Napoli la Convention dei Consulenti del Lavoro, che celebra i 60 anni del Consiglio Nazionale con tre giornate di confronti, approfondimenti e visioni sul futuro della professione. Inclusione, digitalizzazione, ruolo sociale del Consulente del La - facebook.com Vai su Facebook
?Le indicazioni del CNO dei Consulenti del Lavoro relative all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, richiamando l’attenzione sui principi di trasparenza e responsabilità individuale nell’impiego di strumenti di IA. https://ordinecdlna. - X Vai su X
Consulenti lavoro, 85% studi investito in tecnologie e digitale, ora spinta su Ia - L'85,7% degli studi dei consulenti del lavoro ha investito in tecnologie e digitale negli ultimi due anni: il ... Da iltempo.it
Consulenti lavoro, categoria in forte espansione, crescono volumi medi d'affari - L'indagine della Fondazione studi presentata oggi a Napoli alla Convention nazionale in occasione del 60° anniversario della categoria. Secondo adnkronos.com
Salgono a 26.000 i consulenti del lavoro (+33% in 25 anni) - 000 professionisti, con un balzo in avanti del 33% negli ultimi 25 anni, catretterizzati da "volumi d'affari medi saliti dagli 87. Lo riporta ansa.it