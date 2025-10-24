Consulenti del lavoro il settore accelera | fatturati e studi in ascesa
Nelle sale della Stazione Marittima di Napoli, la fotografia dei Consulenti del Lavoro restituisce una professione che ha cambiato passo: più servizi, più tecnologia, organizzazioni più strutturate. L’indagine della Fondazione Studi racconta una spinta che non si esaurisce qui, mentre i conti mostrano una traiettoria in crescita e la voglia di consolidarla nel tempo. Numeri . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
Al via oggi da Napoli la Convention dei Consulenti del Lavoro, che celebra i 60 anni del Consiglio Nazionale con tre giornate di confronti, approfondimenti e visioni sul futuro della professione. Inclusione, digitalizzazione, ruolo sociale del Consulente del La - facebook.com Vai su Facebook
Pubblicato il n. 10-2025 della rivista CDLNA – LAVORO PREVIDENZA E FISCO, a cura del Centro Studi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Tanti gli argomenti di lavoro, previdenza e fisco trattati in questo numero. https://ordinecdlna.it/wp-cont - X Vai su X
Consulenti del lavoro, la crescita continua - Passato e futuro della categoria alla convention di Napoli per celebrare i 60 anni dell’istituzione dell’ordine professionale ... italiaoggi.it scrive
Consulenti del lavoro: un settore professionale in crescita - Il volume d’affari complessivamente sviluppato dai Consulenti del Lavoro è nel 2024 pari a 2,7 miliardi di euro, con una crescita del 42,8% nel periodo 2014- Segnala ipsoa.it
Consulenti lavoro, incarico nazionale per Testa - L'Ordine dei consulenti del lavoro di Benevento sarà d'ora in avanti rappresentato a livello nazionale nel consiglio di amministrazione della Fondazione consulenti per il lavoro, l'Agenzia per il ... ilmattino.it scrive