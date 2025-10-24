Consorzio Vino Chianti | Ingresso del Chianti Rufina nella Global Ava è nuovo traguardo

Firenze, 24 ottobre 2025 - “È una notizia che ci rende orgogliosi, perché rappresenta un riconoscimento del valore complessivo del nostro territorio, capace di esprimere qualità, storia e modernità in tutte le sue denominazioni. L’ingresso del Chianti Rufina nella Global AVA conferma come il modello toscano possa essere un riferimento internazionale di sostenibilità, autenticità e coesione tra produttori”. Così Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti, si congratula con il Consorzio Chianti Rufina per il prestigioso ingresso nella Global Artisan Vintners Alliance (Global AVA), la rete internazionale che riunisce aree vitivinicole di eccellenza accomunate da produzioni limitate, forte identità territoriale e approccio innovativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consorzio Vino Chianti: “Ingresso del Chianti Rufina nella Global Ava è nuovo traguardo"

News recenti che potrebbero piacerti

Addio a Luigi Barberani, figura storica del vino di Orvieto Con profonda commozione il Consorzio Tutela Vini di Orvieto ricorda Luigi Barberani, già Presidente del Consorzio e protagonista della crescita e della valorizzazione della denominazione. Luigi Barbe - facebook.com Vai su Facebook

Consorzio Vino Chianti: “Ingresso del Chianti Rufina nella Global AVA” - “È una notizia che ci rende orgogliosi, perché rappresenta un riconoscimento del valore complessivo del nostro territorio, capace di La Global Artisan Vintners Alliance è la rete mondiale che ... Da ilcittadinoonline.it

Vino, il Consorzio Chianti debutta in Canada - Il Consorzio vino Chianti vola in Canada, dove debutta con “Chianti lovers Canadian Tour 2024”. Lo riporta lanazione.it

Vino, Chianti Lovers raddoppia: anteprima il 19 febbraio e a maggio evento itinerante - L’appuntamento del Consorzio Vino Chianti e del Consorzio Tutela del Vino Morellino di Scansano alla Fortezza da Basso sarà dedicato ai giornalisti, il secondo a tutti gli appassionati Firenze, 2 ... Secondo lanazione.it