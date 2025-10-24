Consorzio mafioso lombardo la svolta dal boss pentito di Cosa nostra | Nato nel 2019 per gestire tesoro di Messina Denaro

“Il Consorzio lombardo tra le tre mafie esiste, è stato creato nel 2019 e nasce per gestire il tesoro e gli affari di Matteo Messina Denaro”. Le parole pesano come un macigno e confermano in pieno l’impianto della P rocura di Milano che con l’ inchiesta Hydra, coordinata dal Nucleo investigativo dei carabinieri di via Moscova agli ordini del colonnello Antonio Coppola e dai pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, ha svelato il nuovo sistema mafioso lombardo composto da figure apicali di Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra romana. Parole che pesano soprattutto perché messe nero su bianco da un nuovo super pentito di Cosa nostra che dalla metà dello scorso settembre ha iniziato a collaborare con gli inquirenti milanesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Consorzio mafioso lombardo, la svolta dal boss pentito di Cosa nostra: “Nato nel 2019 per gestire tesoro di Messina Denaro”

