Consiglio Ue von der Leyen | Prevista un' impennata della spesa per la difesa – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 ottobre 2025 "Discussione molto positiva sulla nostra Roadmap per la Prontezza 2030. In primo luogo, la Roadmap individua le lacune in termini di capacità, nonché gli obiettivi e le tappe per raggiungerli entro il 2030. Questo è ovviamente in stretto coordinamento con la Nato. In secondo luogo, si tratta di un approccio a 360 gradi. Perché la nostra sicurezza riguarda la protezione dei confini. Oggi è a est, domani potrebbe essere a sud". Lo ha detto in conferenza stampa al termine del Consiglio Ue la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Contenuti che potrebbero interessarti
Meloni incontra von der Leyen a margine del Consiglio europeo: "Urgente un intervento sulle auto". Ieri la stoccata in Parlamento contro le politiche climatiche Ue, definite "ideologiche e irragionevoli" - facebook.com Vai su Facebook
Meloni incontra von der Leyen a margine del Consiglio europeo: "Urgente un intervento sulle auto". Ieri la stoccata in Parlamento contro le politiche climatiche Ue, definite "ideologiche e irragionevoli" - X Vai su X
Consiglio Ue, von der Leyen: Prevista un'impennata della spesa per la difesa - In primo luogo, la Roadmap individua le lacune in termini di capacità, nonché gli obiettivi e le tappe per raggiungerli entro il ... Riporta ilgiornale.it
Meloni incontra von der Leyen e Zelensky a Bruxelles: "Focus sull'uso dei fondi Safe per la difesa" - Ieri la stoccata contro le politiche climatiche Ue, definite "ideologiche e irragionevoli". Come scrive ilfoglio.it
Consiglio europeo: Von der Leyen, “prevista un’impennata della spesa per la difesa”. Asset russi, non c’è accordo - (Bruxelles) Nel riferire del Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles, durante la conferenza stampa accanto ad Antonio Costa, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha affrontato ... Scrive agensir.it